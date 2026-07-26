Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo de viaje más potente y barato del mercado: con 2 niveles de velocidad y temperatura con función adicional de ráfaga de aire frío
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos de cuidado personal con una oferta pensada para quienes viajan con frecuencia o buscan un aparato compacto para el día a día. Se trata del secador de pelo de viaje por solo 11,99 euros, un modelo plegable que combina potencia, tecnología iónica y un tamaño reducido.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este secador es su selector de voltaje dual (120 V y 230 V), que permite utilizarlo en diferentes países sin complicaciones, convirtiéndolo en una opción muy práctica para viajar al extranjero.
El aparato ofrece dos niveles de velocidad y temperatura, además de una función de aire frío "Cool Shot", ideal para fijar el peinado una vez finalizado el secado.
También incorpora tecnología iónica, diseñada para reducir la electricidad estática del cabello, favorecer un acabado más suave y potenciar su brillo natural.
El secador incluye una boquilla concentradora para dirigir el flujo de aire con mayor precisión y cuenta con un mango plegable, que facilita guardarlo en una maleta o mochila ocupando el mínimo espacio. Además, dispone de una anilla para colgar y un cable de 1,8 metros, ofreciendo mayor comodidad durante su uso.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de 11,99 euros hacen prever que este secador de pelo será uno de los productos de cuidado personal más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.
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