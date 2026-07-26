Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mango de ducha con economizador de agua más potente y barato del mercado: con 3 tipos de chorro
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender con una oferta pensada para quienes quieren mejorar el baño y, al mismo tiempo, reducir el consumo de agua.
Se trata del mango de ducha con economizador de agua por solo 3,99 euros, un accesorio que combina comodidad, diferentes tipos de chorro y un sistema diseñado para gastar menos agua en cada uso.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este mango de ducha es que dispone de tres tipos de chorro para adaptarse a las preferencias de cada usuario. Incluye un chorro de lluvia, ideal para el uso diario y para aclarar el champú, un chorro de masaje pensado para aliviar zonas de tensión y un modo mixto que combina ambas funciones.
Además, incorpora un regulador de caudal que permite reducir el consumo de agua hasta un 50 %, ayudando a ahorrar sin renunciar a una ducha confortable.
El cabezal cuenta con boquillas antical flexibles, que facilitan la limpieza y ayudan a mantener un flujo de agua constante con el paso del tiempo.
Otro de sus puntos fuertes es su montaje sencillo, ya que es compatible con la conexión estándar de 21 milímetros (G1/2), por lo que puede instalarse fácilmente en la mayoría de las duchas domésticas.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de 3,99 euros apunta a que este mango volará de las estanterías en cuestión de horas. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.
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