Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a todos los clientes. Se trata del set de cubiertos de acero inoxidable, un artículo que destaca por su resistencia, estilo y alta calidad.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este juego de cubiertos es que incluye 16 piezas, una cantidad ideal para equipar la mesa de hasta cuatro comensales tanto en el día a día como en ocasiones especiales.

El set está compuesto por cuatro cucharas, cuatro tenedores, cuatro cuchillos y cuatro cucharitas, ofreciendo todo lo necesario para un servicio completo. Además, está disponible en dos acabados, negro y dorado, pensados para aportar un toque moderno y elegante a cualquier mesa.

Todas las piezas están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, un material que destaca por su resistencia al uso diario y su durabilidad con el paso del tiempo. A ello se suma otra ventaja importante: son aptas para el lavavajillas, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento sin renunciar a su acabado.

Set de cuberteria de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y un precio de tan solo 11,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este set de cubiertos que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.