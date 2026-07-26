Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico de limpieza más potente y barato del mercado: elimina hasta la suciedad más resistente

Lidl vuelve a reforzar su sección de hogar con un producto pensado para facilitar y simplificar la limpieza. Se trata del cepillo eléctrico de limpieza de 4 V por solo 14,99 euros, un dispositivo diseñado para eliminar la suciedad más incrustada sin necesidad de invertir demasiado esfuerzo.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este cepillo eléctrico es su versatilidad, ya que permite limpiar en profundidad gran variedad de superficies. Está pensado para eliminar la suciedad acumulada en griferías de cocina y baño, microondas, ollas, sartenes y otros lugares donde la limpieza manual suele resultar mucho más laboriosa.

El aparato funciona con una batería de iones de litio de 4 V y 2 Ah, que ofrece una autonomía aproximada de 60 minutos, tiempo suficiente para realizar varias tareas de limpieza con una sola carga. Además, se recarga cómodamente mediante un cable USB-C de 1,5 metros.

El set incluye dos cabezales de cepillo (ancho y estrecho), un soporte para almohadillas con velcro y dos estropajos, lo que permite adaptar el dispositivo a diferentes superficies y tipos de suciedad.

El aparato cuenta con protección IPX5, por lo que puede utilizarse con todas las garantías en zonas húmedas o mojadas, ampliando aún más sus posibilidades de uso en el hogar.

Cepillo eléctrico. / Lidl

Alta demanda

La combinación de versatilidad, funcionalidad y un precio de tan solo 14,99 euros apunta a que este artículo se convertirá en la estrella de la temporada dentro de su categoría. Por ello, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supemercados Lidl formadas por clientes ansiosos.

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