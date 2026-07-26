Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de aluminio fundido más barata del mercado: es resistente a los arañazos y a la abrasión
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados en la cocina
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete revolucionar a todos sus clientes. La protagonista de tal revuelo no es otra que la sartén de aluminio fundido 'Silvercrest', un artículo que destaca por su funcionalidad, resistencia y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta sartén es que está compuesto por revestimientos Maximizing Green que no contienen tecnología GenX y se fabrican sin sustancias nocivas. Este diseño permite freír de forma saludable, con poca grasa y libre de tóxicos que se adhieren a los alimentos.
Otro de sus puntos fuertes es su resistencia a los arañazos y a la abrasión, dos características que garantizan máxima durabilidad para este artículo de 28 centímetros de diámetro que promete convertirse en el aliado perfecto para la cocina.
Características
Según indica el fabricante, la sartén es apta para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza y, además, es apta para horno hasta 160 °C, lo que amplía el abanico de posibilidades culinarias.
Asimismo, la sartén incluye un práctico indicador de calor que se vuelve invisible en cuanto la sartén está precalentada. Gracias a esta función, alcanzará máxima precisión de cocción, elevando así el sabor de cada plato.
Alta demanda
La combinación de calidad, resistencia y un precio de tan solo 11,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta sartén de aluminio fundido que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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