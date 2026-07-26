Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hervidor más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender con una oferta para la cocina que combina diseño, funcionalidad y un precio difícil de igualar. Se trata del hervidor de agua SILVERCREST , un accesorio pensado para calentar agua de forma rápida en cualquier tipo de cocina y sin complicaciones.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este hervidor es su compatibilidad con todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción, lo que permite utilizarlo en prácticamente cualquier hogar sin necesidad de adaptadores.
Está fabricado en acero inoxidable, un material que destaca por su resistencia al uso diario y su durabilidad, mientras que el mango de plástico facilita un agarre cómodo y seguro durante su manipulación.
Otra de sus características más útiles es que incorpora un silbido automático que avisa cuando el agua ha alcanzado el punto de ebullición, evitando tener que vigilar constantemente el proceso. Además, cuenta con una tapa desmontable con pomo, que facilita tanto el llenado como la limpieza del interior, haciendo que su uso resulte aún más cómodo en el día a día.
Alta demanda
Su diseño resistente, su compatibilidad con todo tipo de cocinas y un precio de 9,99 euros hacen prever que este hervidor de agua SILVERCREST será uno de los artículos de cocina más demandados de Lidl dentro de su categoría. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.
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