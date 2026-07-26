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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ratón inalámbrico más barato del mercado: con sonidos de clic reducidos para un funcionamiento libre de ruido

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ratón inalámbrico más barato del mercado: con sonidos de clic reducidos para un funcionamiento libre de ruido

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ratón inalámbrico más barato del mercado: con sonidos de clic reducidos para un funcionamiento libre de ruido / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a ampliar su sección de tecnología con una oferta pensada para quienes buscan renovar los accesorios de su ordenador.

La cadena alemana ha lanzado a la venta el ratón inalámbrico por solo 4,99 euros, un dispositivo que combina comodidad, diseño ergonómico y un funcionamiento silencioso.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este ratón es su conexión inalámbrica mediante un nano receptor USB, que permite utilizarlo sin cables y con un alcance de hasta cinco metros gracias a la tecnología de 2,4 GHz. Además, incorpora clics de bajo ruido, una característica especialmente útil para trabajar en oficinas, bibliotecas o en casa sin molestar a quienes se encuentran alrededor.

Su diseño ergonómico está pensado para ofrecer un agarre cómodo durante un uso prolongado, favoreciendo una experiencia más confortable tanto para trabajar como para estudiar o navegar por internet.

Otro de sus puntos fuertes es que funciona con el sistema Plug and Play, por lo que basta con conectar el receptor al puerto USB para empezar a utilizarlo, sin necesidad de instalar programas o controladores. También es compatible con Microsoft Windows 8 o versiones posteriores.

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Ratón inalámbrico.

Ratón inalámbrico. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Su funcionamiento inalámbrico, su diseño cómodo y silencioso y un precio de 4,99 euros hacen prever que este ratón será uno de los accesorios tecnológicos más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

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