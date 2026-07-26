Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ratón inalámbrico más barato del mercado: con sonidos de clic reducidos para un funcionamiento libre de ruido

Lidl vuelve a ampliar su sección de tecnología con una oferta pensada para quienes buscan renovar los accesorios de su ordenador.

La cadena alemana ha lanzado a la venta el ratón inalámbrico por solo 4,99 euros, un dispositivo que combina comodidad, diseño ergonómico y un funcionamiento silencioso.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este ratón es su conexión inalámbrica mediante un nano receptor USB, que permite utilizarlo sin cables y con un alcance de hasta cinco metros gracias a la tecnología de 2,4 GHz. Además, incorpora clics de bajo ruido, una característica especialmente útil para trabajar en oficinas, bibliotecas o en casa sin molestar a quienes se encuentran alrededor.

Su diseño ergonómico está pensado para ofrecer un agarre cómodo durante un uso prolongado, favoreciendo una experiencia más confortable tanto para trabajar como para estudiar o navegar por internet.

Otro de sus puntos fuertes es que funciona con el sistema Plug and Play, por lo que basta con conectar el receptor al puerto USB para empezar a utilizarlo, sin necesidad de instalar programas o controladores. También es compatible con Microsoft Windows 8 o versiones posteriores.

Ratón inalámbrico. / Lidl

Alta demanda

Su funcionamiento inalámbrico, su diseño cómodo y silencioso y un precio de 4,99 euros hacen prever que este ratón será uno de los accesorios tecnológicos más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.