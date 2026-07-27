Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de barbacoas con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la naturaleza y la comida al aire libre. Se trata del set cubiertos para barbacoa de acero inoxidable, un artículo que combina resistencia y funcionalidad a precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que está fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Es decir, el set mantendrá su forma y funcionalidad aún pese a someterse a elevadas temperaturas de cocción.
El juego está compuesto 1 espátula para barbacoa con abridor de botellas integrado, 1 pinzas para barbacoa, 1 tenedor para carne dentado, 1 cepillo para limpiar la parrilla para rejillas de acero, acero inoxidable y esmaltadas. Todo lo que necesitas para dominar un buen asado con las mejores garantías.
Según indica el fabricante, la espátula, las pinzas y el tenedor son aptos para lavavajillas y para el contacto con alimentos; lo que ofrece mayor versatilidad y mejor manejo.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos con un único objetivo: conseguir este set de utensilios de acero inoxidable que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
- Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
- Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros
- El pueblo de Madrid que pasó de celebrar una multitudinaria fiesta asturiana a ser evacuado por los incendios
- José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, se abre en una extensa entrevista tras el caso Dubasin : 'Hemos rechazado ofertas importantes en este mercado
- Cuatro grandes inversiones transformarán edificios históricos del centro de Oviedo: desde un hotel de lujo hasta un Zara gigantesco
- Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros