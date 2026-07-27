Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de barbacoas con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la naturaleza y la comida al aire libre. Se trata del set cubiertos para barbacoa de acero inoxidable, un artículo que combina resistencia y funcionalidad a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Es decir, el set mantendrá su forma y funcionalidad aún pese a someterse a elevadas temperaturas de cocción.

El juego está compuesto 1 espátula para barbacoa con abridor de botellas integrado, 1 pinzas para barbacoa, 1 tenedor para carne dentado, 1 cepillo para limpiar la parrilla para rejillas de acero, acero inoxidable y esmaltadas. Todo lo que necesitas para dominar un buen asado con las mejores garantías.

Según indica el fabricante, la espátula, las pinzas y el tenedor son aptos para lavavajillas y para el contacto con alimentos; lo que ofrece mayor versatilidad y mejor manejo.

Set de utensilios de acero inoxidable para barbacoa. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos con un único objetivo: conseguir este set de utensilios de acero inoxidable que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.