Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de barbacoas con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la naturaleza y la comida al aire libre. Se trata del set cubiertos para barbacoa de acero inoxidable, un artículo que combina resistencia y funcionalidad a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Es decir, el set mantendrá su forma y funcionalidad aún pese a someterse a elevadas temperaturas de cocción.

El juego está compuesto 1 espátula para barbacoa con abridor de botellas integrado, 1 pinzas para barbacoa, 1 tenedor para carne dentado, 1 cepillo para limpiar la parrilla para rejillas de acero, acero inoxidable y esmaltadas. Todo lo que necesitas para dominar un buen asado con las mejores garantías.

Según indica el fabricante, la espátula, las pinzas y el tenedor son aptos para lavavajillas y para el contacto con alimentos; lo que ofrece mayor versatilidad y mejor manejo.

Noticias relacionadas y más

Set de utensilios de acero inoxidable para barbacoa.

Set de utensilios de acero inoxidable para barbacoa. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos con un único objetivo: conseguir este set de utensilios de acero inoxidable que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
  2. Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  3. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros
  5. El pueblo de Madrid que pasó de celebrar una multitudinaria fiesta asturiana a ser evacuado por los incendios
  6. José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, se abre en una extensa entrevista tras el caso Dubasin : 'Hemos rechazado ofertas importantes en este mercado
  7. Cuatro grandes inversiones transformarán edificios históricos del centro de Oviedo: desde un hotel de lujo hasta un Zara gigantesco
  8. Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros

Santa Ana vuelve a surcar la costa de Llanes

Santa Ana vuelve a surcar la costa de Llanes

Condenado un monitor a cuatro años de cárcel por abusar de dos menores durante un campamento

Condenado un monitor a cuatro años de cárcel por abusar de dos menores durante un campamento

Guillermo Peláez asumirá el mando del PSOE de Oviedo tras la dimisión de Delia Losa

Guillermo Peláez asumirá el mando del PSOE de Oviedo tras la dimisión de Delia Losa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de fregona y cubo con pedal más barato del mercado: mango telescópico y cubo con escurridor

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de fregona y cubo con pedal más barato del mercado: mango telescópico y cubo con escurridor

Pedro Sánchez, en el incendio de la Vall d'Uixó: "Quedan horas difíciles, horas complejas"

Pedro Sánchez, en el incendio de la Vall d'Uixó: "Quedan horas difíciles, horas complejas"

Una gran plaza pública, luz natural hasta en los quirófanos y 100% eléctrico: las claves de la nueva ampliación de Cabueñes

Una gran plaza pública, luz natural hasta en los quirófanos y 100% eléctrico: las claves de la nueva ampliación de Cabueñes

Multas de 200 euros este verano por llevar al perro dentro del coche: la Guardia civl intensifica los controles

Multas de 200 euros este verano por llevar al perro dentro del coche: la Guardia civl intensifica los controles
Tracking Pixel Contents