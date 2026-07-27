Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa esférica más barata del mercado: disponible por 21,99 euros

Lidl vuelve a apostar por los productos de exterior con una oferta pensada para disfrutar de comidas y cenas al aire libre durante el verano. Se trata de la barbacoa esférica por solo 21,99 euros, un modelo que destaca por su diseño compacto, su facilidad de transporte y su sistema para controlar mejor la cocción.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta barbacoa es que permite cocinar tanto de forma directa como indirecta, ofreciendo una mayor versatilidad para preparar carnes, pescados o verduras con diferentes técnicas de cocción.

Cuenta con una parrilla cromada de 34 centímetros de diámetro, mientras que el brasero y la tapa incorporan aberturas de ventilación regulables, lo que facilita controlar el flujo de aire y mantener una temperatura adecuada durante todo el proceso de cocinado.

Además, tanto el brasero, la tapa como la parrilla de carbón están esmaltados, una característica que mejora su resistencia al calor y favorece una mayor durabilidad.

La barbacoa también incorpora una bandeja recogecenizas, que ayuda a proteger el césped o la terraza de los residuos, así como un práctico estante para tener utensilios o ingredientes siempre a mano.

Otro de sus puntos fuertes es que dispone de ruedas aptas para el jardín, permitiendo moverla fácilmente de un lugar a otro según las necesidades.

Barbacoa esférica. / Lidl

Alta demanda

Su diseño funcional, la posibilidad de controlar la temperatura de cocción y un precio de 21,99 euros hacen prever que esta barbacoa esférica será uno de los productos de jardín más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra la tuya antes de que se agote.