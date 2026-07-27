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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares más potentes y baratos del mercado: con libertad de música inalámbrica con un sonido impresionante

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares más potentes y baratos del mercado: con libertad de música inalámbrica con un sonido impresionante

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares más potentes y baratos del mercado: con libertad de música inalámbrica con un sonido impresionante / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de multimedia y tecnología con una oferta pensada para los amantes de la música en cualquier parte. Se trata de los auriculares Bloetooth In- Ear, un artículo que destaca por su potencia, comodidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de estos auriculares es su conexión Bluetooth 5.3, que ofrece una conexión estable con un alcance de hasta 10 metros, permitiendo disfrutar de música, podcasts o llamadas sin necesidad de cables.

Además, incorporan micrófono integrado y función manos libres, lo que facilita responder llamadas desde los propios auriculares. También cuentan con controles táctiles para gestionar la reproducción de música y las llamadas sin tener que sacar el teléfono del bolsillo.

Otra de sus ventajas es la compatibilidad con los asistentes de voz, permitiendo acceder a sus funciones mediante comandos de voz de forma rápida y cómoda.

El estuche de carga, por su parte, no solo protege los auriculares durante el transporte, sino que también permite realizar hasta seis cargas completas antes de necesitar volver a conectarlo a la corriente. Los auriculares alcanzan la carga completa en aproximadamente dos horas e incluyen almohadillas intercambiables en tres tamaños (S, M y L) para adaptarse a cada usuario, además de un cable de carga USB-A a USB-C.

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Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y un precio de tan solo 8,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir estos potentes auriculares que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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