Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cacerola de acero inoxidable más potente y barata del mercado: ideal para sofreír rápida e intensamente a altas temperaturas

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la cocina de calidad. Se trata de la cacerola de acero inoxidable que combina calidad y funcionalidad a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos es que permite sofreír rápida e intensamente a altas temperaturas; ideal para quienes busquen que los alimentos queden crujientes por fuera y jugosos por dentro.

Esta olla también puede convertirse en el aliado perfecto para los consumidores más sanos, ya que dispone de un fondo de estructura de panal que garantiza una cocción saludable y baja en grasa.

Según indica el fabricante, la cacerola es apta para horno hasta 250 °C , mientras que la tapa de cristal hasta 180 °C, lo que amplía el abanico de posibilidades culinarias. Asimismo, es apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción.

Cacerola de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 24,99 euros apunta a que a partir de mañana miles de consumidores correrán a las tiendas Lidl para conseguir esta cacerola de acero inoxidable. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!