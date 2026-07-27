Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a ampliar su sección de cuidado personal con una oferta pensada para quienes buscan un secador potente y funcional que garantice resultados dignos de salón de belleza.

Se trata del secador de pelo de 1800 W por solo 9,99 euros, un modelo diseñado para conseguir un secado rápido y un peinado duradero desde casa.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este secador es que dispone de dos niveles combinados de temperatura y velocidad, lo que permite adaptar el flujo de aire a cada tipo de cabello y a las necesidades de cada peinado.

Además, incorpora la función Cool Shot, un chorro de aire frío pensado para fijar el peinado una vez finalizado el secado y ayudar a mantener el resultado durante más tiempo.

El aparato también incluye una boquilla concentradora estrecha, que dirige el aire con mayor precisión para facilitar el alisado o el peinado por zonas, y un motor de corriente continua (CC) de funcionamiento silencioso, que reduce el ruido durante su uso.

Entre sus características destaca igualmente la protección contra el sobrecalentamiento, que aporta mayor seguridad, así como una práctica anilla para colgar, ideal para guardarlo cómodamente en el baño. Además, cuenta con un cable de 1,8 metros, que ofrece una mayor libertad de movimiento mientras se utiliza.

Noticias relacionadas y más

Secador de pelo.

Secador de pelo. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Su potencia, sus funciones para conseguir un acabado profesional y un precio de 9,99 euros hacen prever que este secador de pelo será uno de los pequeños electrodomésticos de cuidado personal más demandados de Lidl dentro de su categoría. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
  2. Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  3. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros
  5. El pueblo de Madrid que pasó de celebrar una multitudinaria fiesta asturiana a ser evacuado por los incendios
  6. José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, se abre en una extensa entrevista tras el caso Dubasin : 'Hemos rechazado ofertas importantes en este mercado
  7. Cuatro grandes inversiones transformarán edificios históricos del centro de Oviedo: desde un hotel de lujo hasta un Zara gigantesco
  8. Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"

Aagesen responde a los bulos sobre los incendios, y los califica como "irresponsabilidad política"

Aagesen responde a los bulos sobre los incendios, y los califica como "irresponsabilidad política"

La Escuela de Ingeniería Informática celebra su graduación en Oviedo, que constata su elevado tirón profesional : "Es el futuro de la sociedad"

La Escuela de Ingeniería Informática celebra su graduación en Oviedo, que constata su elevado tirón profesional : "Es el futuro de la sociedad"

La fosa común de El Sucu, en el cementerio de Ceares, anotado ya como Lugar de Memoria Democrática

La fosa común de El Sucu, en el cementerio de Ceares, anotado ya como Lugar de Memoria Democrática

Sergio Llera, candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo: "Respeto la dimisión de Delia Losa, entiendo que lo ha meditado y piensa que es lo mejor para el partido"

Sergio Llera, candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo: "Respeto la dimisión de Delia Losa, entiendo que lo ha meditado y piensa que es lo mejor para el partido"

La violencia entre colonos y palestinos desata una operación militar de Israel en Cisjordania

La violencia entre colonos y palestinos desata una operación militar de Israel en Cisjordania

Julián Calero ya trabaja con Dani Villahermosa y Carlos Fernández en una semana clave para el Real Oviedo

Julián Calero ya trabaja con Dani Villahermosa y Carlos Fernández en una semana clave para el Real Oviedo
Tracking Pixel Contents