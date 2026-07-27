Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a ampliar su sección de cuidado personal con una oferta pensada para quienes buscan un secador potente y funcional que garantice resultados dignos de salón de belleza.
Se trata del secador de pelo de 1800 W por solo 9,99 euros, un modelo diseñado para conseguir un secado rápido y un peinado duradero desde casa.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este secador es que dispone de dos niveles combinados de temperatura y velocidad, lo que permite adaptar el flujo de aire a cada tipo de cabello y a las necesidades de cada peinado.
Además, incorpora la función Cool Shot, un chorro de aire frío pensado para fijar el peinado una vez finalizado el secado y ayudar a mantener el resultado durante más tiempo.
El aparato también incluye una boquilla concentradora estrecha, que dirige el aire con mayor precisión para facilitar el alisado o el peinado por zonas, y un motor de corriente continua (CC) de funcionamiento silencioso, que reduce el ruido durante su uso.
Entre sus características destaca igualmente la protección contra el sobrecalentamiento, que aporta mayor seguridad, así como una práctica anilla para colgar, ideal para guardarlo cómodamente en el baño. Además, cuenta con un cable de 1,8 metros, que ofrece una mayor libertad de movimiento mientras se utiliza.
Alta demanda
Su potencia, sus funciones para conseguir un acabado profesional y un precio de 9,99 euros hacen prever que este secador de pelo será uno de los pequeños electrodomésticos de cuidado personal más demandados de Lidl dentro de su categoría. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.
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