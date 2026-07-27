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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de alfombras de baño más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de alfombras de baño más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de alfombras de baño más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

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Emma Fernández

Lidl vuelve a renovar su sección de hogar con una oferta pensada para dar un nuevo aire al baño sin realizar un gran desembolso. Se trata del juego de alfombras de baño por solo 8,99 euros, un conjunto de dos piezas que combina confort, seguridad y fácil mantenimiento.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este juego es que está compuesto por dos alfombrillas de baño, ideales para colocar junto a la ducha, la bañera o el lavabo y aportar una mayor sensación de comodidad al salir del agua.

Fabricadas con un tejido agradablemente suave al tacto, ofrecen una pisada confortable, mientras que su base antideslizante ayuda a mejorar la estabilidad y reducir el riesgo de resbalones sobre superficies húmedas.

Además, destacan por su fácil mantenimiento, ya que pueden lavarse a máquina hasta 30 grados, lo que permite mantenerlas limpias y en buen estado con el paso del tiempo.

Otro de sus puntos fuertes es que son aptas para suelos radiantes, por lo que pueden utilizarse en baños con calefacción por suelo sin perder sus prestaciones.

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Juego de alfombras de baño.

Juego de alfombras de baño. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Su tacto suave, su base antideslizante y un precio de 8,99 euros hacen prever que este juego de alfombras de baño será uno de los productos para el hogar más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra tu juego ya mismo.

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