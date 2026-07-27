Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las gafas de natación para niños más baratas del mercado: garantizan gran comodidad y un amplio campo de visión

En pleno auge veraniego, Lidl vuelve a reforzar su catálogo infantil con el lanzamiento de una nueva promoción que promete enamorar a los más pequeños de la casa.

La novedad no es otra que las gafas de bucear CRIVIT, un artículo pensado para que los niños disfruten bajo el agua con la mayor seguridad y las mejores garantías.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un revestimiento interior antivaho que garantiza una visión nitida. Gracias a este diseño, los más pequeños podrán disfrutar del fondo marino y observar el entorno a la perfección mientras se encuentran sumergidos.

Las gafas combinan robustez, gran comodidad y un amplio campo de visión, liberando al niño de marcas o apretones en la cara que dificulten el buceo. Además, las gafas cuentan con máxima protección contra los rayos UVA y UVB, que protegerán la vista del menor durante su uso.

Gafas de natación para niños. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, visibilidad y un precio de tan solo 2,49 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todas las familias tendrán un único objetivo: conseguir estas gafas de buceo que prometen arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.