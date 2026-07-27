Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la piscina más barata del mercado: disponible por 64,99 euros
Una oportunidad única que promete arrasar en ventas
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de verano con una oferta pensada para quienes buscan refrescarse en pleno periodo estival, desde casa y con las mejores garantías.
Se trata de la piscina con bomba de infiltración, un articulo que combina calidad y resistencia a precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta piscina es su montaje rápido, ya que se eleva de forma automática a medida que se llena de agua, sin necesidad de realizar complicadas instalaciones. Además, su anillo superior inflable proporciona una mayor estabilidad durante el uso.
El conjunto incluye la piscina, una bomba de filtración con una capacidad de 1.200 litros por hora y un cartucho de filtro, permitiendo mantener el agua en mejores condiciones durante más tiempo.
La estructura está fabricada con una lona de PVC de tres capas, un material resistente a los desgarros y pensado para soportar el uso continuado durante toda la temporada estival.
Otro de sus puntos fuertes es que incorpora dos conexiones para la bomba de filtración, una válvula de drenaje en la parte inferior que facilita el vaciado cuando termina la temporada y dos parches autoadhesivos de reparación para solucionar pequeños desperfectos de forma rápida. Además, la bomba dispone de un cable de alimentación de cuatro metros, ofreciendo mayor comodidad para su instalación.
Alta demanda
Su fácil montaje, el sistema de filtración incluido y un precio de 64,99 euros hacen prever que esta piscina Quick-Up será uno de los productos estrella del verano. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.
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