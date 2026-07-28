La Guardia Civil alerta del error que miles de personas cometen antes de irse de vacaciones: "No todo consiste en cerrar la puerta con llave"
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lanzan una serie de advertencias para disfrutar de un verano seguro
En pleno auge veraniego, cada vez son más los españoles que preparan las maletas para disfrutar de un merecido descanso o de una pequeña escapada familiar. Lo más habitual es cerciorarse de la seguridad del hogar antes de ponerse en marcha. Ante esta práctica, la Guardia Civil insiste en que "no todo consiste en cerrar la puerta con llave".
A través de la campaña "Verano Seguro", difundida en sus redes sociales, el Instituto Armado insta a la población a tener en cuenta una serie de prácticas tan sencillas como eficaces. Pequeños gestos que muchas veces pasan desapercibidos y que podrían evitar más de un auténtico disgusto.
¿Qué recomiendan?
La Guardia Civil insiste en que, antes de comenzar las vacaciones, hay que cerrar la llave de paso del agua. Esta práctica, no muy extendida, puede evitar que una fuga termine filtrándose al techo del vecino o incluso inundando por completo la vivienda durante varios días de ausencia.
Asimismo, recomienda desconectar los pequeños electrodomésticos. El comúnmente conocido como "chispazo" ha provocado más de un incendio en el interior de viviendas que acabaron completamente calcinadas.
Por último, alerta una vez más sobre los posibles robos en el interior de las viviendas. En este sentido, insiste: "No dejes señales evidentes de que la vivienda está vacía". Mantener todas las persianas completamente bajadas es una de las pistas más claras de que no hay nadie en casa y, por tanto, una tentación para los ladrones. Dejar alguna persiana parcialmente subida, una ventana en posición oscilobatiente o una pequeña luz encendida puede contribuir a simular que la vivienda está habitada y disuadir a los delincuentes.
Tres consejos sencillos y rápidos que permitirán a miles de españoles disfrutar de sus vacaciones con mayor tranquilidad y con las mejores garantías.
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