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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire doble más potente y barata del mercado: disponible por 52,99 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire doble más potente y barata del mercado: disponible por 52,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire doble más potente y barata del mercado: disponible por 52,99 euros

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de pequeños electrodomésticos con una oferta pensada para quienes quieren cocinar de forma más rápida y saludable. Se trata de la freidora de aire caliente de doble zona SILVERCREST por solo 52,99 euros, un modelo que permite preparar dos recetas al mismo tiempo de manera independiente.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta freidora de aire es que incorpora dos zonas de cocción independientes, cada una con su propio control, lo que permite cocinar dos platos diferentes de forma simultánea sin mezclar sabores ni tiempos de preparación.

Además, cuenta con la función Sync-Finish, que sincroniza el final de la cocción para que ambos alimentos estén listos al mismo tiempo, y con Sync-Cook, que copia la misma configuración en las dos cubetas cuando se desea cocinar una mayor cantidad de un mismo alimento.

El aparato ofrece siete programas preestablecidos para recalentar alimentos, asar carne, freír con aire caliente, deshidratar frutas y verduras, fermentar masas, hornear repostería o conseguir un acabado extra crujiente en patatas, pollo y otros alimentos.

La freidora utiliza tecnología de aire caliente, que permite cocinar con poco o ningún aceite añadido, reduciendo la cantidad de grasa sin renunciar a un resultado sabroso y crujiente. Sus cajones y rejillas cuentan con un revestimiento antiadherente ILAG, diseñado para ofrecer una mayor resistencia al desgaste y facilitar la limpieza tras cada uso.

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Freidora de aire doble.

Freidora de aire doble. / Lidl

Alta demanda

Su doble zona de cocción, sus funciones inteligentes y un precio de 52,99 euros hacen prever que esta freidora de aire SILVERCREST será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

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