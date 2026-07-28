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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo más potente del mercado: con revestimiento de cerámica-turmalina en las placas calentadoras

Un auténtico chollo que garantiza resultados dignos de salón de belleza

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo más potente del mercado: con revestimiento de cerámica-turmalina en las placas calentadoras

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo más potente del mercado: con revestimiento de cerámica-turmalina en las placas calentadoras

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Emma Fernández

Lidl vuelve a ampliar su sección de cuidado personal con un producto pensado para quienes buscan un alisado profesional sin salir de casa. Se trata de la plancha de pelo iónica RHC 80 Rita Ora por solo 21,99 euros, un modelo que destaca por su calentamiento rápido, su tecnología iónica y sus placas con revestimiento cerámico.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta plancha es su tiempo de calentamiento ultrarrápido, que permite comenzar a peinar el cabello en apenas unos instantes. Además, ofrece temperatura regulable entre 100 y 180 grados, adaptándose a diferentes tipos de cabello y necesidades.

Las placas extralargas con revestimiento de cerámica y turmalina distribuyen el calor de manera uniforme y ayudan a deslizar la plancha con mayor suavidad. Gracias a la turmalina y a su función iónica triple, el cabello conserva mejor su hidratación natural, reduce la electricidad estática y consigue un acabado más suave, brillante y sedoso.

Otro de sus puntos fuertes son las placas con suspensión flotante, que se adaptan al grosor de cada mechón para lograr un alisado más uniforme incluso a temperaturas más bajas.

La plancha incorpora además pantalla LED, indicador de lista para usar, bloqueo de teclas, bloqueo de transporte, cable con articulación giratoria de 360 grados y un sistema de apagado automático tras 30 minutos, ofreciendo una experiencia de uso más cómoda y segura.

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Plancha de pelo iónica.

Plancha de pelo iónica. / Lidl

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Alta demanda

Su tecnología iónica, sus acabados pensados para cuidar el cabello y un precio de 21,99 euros hacen prever que esta plancha de pelo Rita Ora será uno de los productos de cuidado personal más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

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