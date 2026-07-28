Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la casita de muñecas XXL que enamorará a los más pequeños de la casa: fomenta de forma lúdica la fantasía, la creatividad y la capacidad de juego de roles

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de juguetes con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata de la casita de muñecas XXL, un artículo que destaca por su diversión, aprendizaje y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que fomenta de forma lúdica la fantasía, creatividad y capacidad de juegos de roles en los más pequeños.

La casita está diseñada en estructura de madera estable con amplios huecos para jugar y gran diversión en las tres plantas. Incluye 2 muñecas flexibles y 46 accesorios, así como 2 lámparas de pie funcionales, una puerta principal con timbre funcional y placa de nombre para escribir.

Con estampados cuidadosamente diseñados y lámina de jardín impresa por ambos lados, esta casita de muñecas se presenta como la solución definitiva para fomentar la fantasía y creatividad entre los más pequeños.

Casita de muñecas XXL. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, fantasía y precio de tan solo 39,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todas las familias tendrán un único objeitvo: conseguir esta casita de muñecas XXL que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.