Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el palomitero más potente y barato del mercado: también es apto para tostar almendras

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a todos sus consumidores. Se trata del palomitero SILVERCREST, un pequeño electrodoméstico que destaca por su potencia, versatilidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su función 2 en 1: también es apto para tostar almendras. El palomitero cuenta con un brazo mezclador eléctrico que garantiza una distribución uniforme del calor durante el proceso de elaboración.

Asimismo, dispone de una placa de cocción con revestimiento antiadherente de ILAG para evitar quemaduras que dañen por completo el estado del alimento.

El aparato cuenta con una tapa extraíble que tambien se puede utilizar como cuenco para servir. Incluye una cuchara medidora (para 130 gramos de palomitas) que garantiza máxima precisión en cada tanda de elaboración.

El palomitero incluye una función de temperatura ajustable sin escalonamientos mediante un regulador giratorio; una opción ideal para quienes busquen un sabor más tostado. Además, se puede añadir aceite, mantequilla, azúcar o sal directamente a la placa calefactora para la preparación de palomitas.

Sin duda, este palomitero se presenta como la solución definitiva para disfrutar de una buena sesión de cine, desde casa y con las mejores garantás.

Palomitero. / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, calidad y un precio de tan solo 15,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este palomitero que promete arrasar en ventas y puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.