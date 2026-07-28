Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cabezal de ducha con flexo más barato del mercado: con chorro concentrado para masajear zonas contracturadas

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar y decoración con una oferta pensada para quienes buscan renovar pequeños artículos del hogar. Se trata del cabezal de ducha con flexo, un dispositivo que destaca por su versatilidad, funcionalidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de tres tipos de chorro:

Chorro de lluvia : un potente chorro de ducha, ideal para aclarar el champú.

: un potente chorro de ducha, ideal para aclarar el champú. Chorro de espuma : un chorro suave y espumoso para relajarse.

: un chorro suave y espumoso para relajarse. Chorro de masaje: un chorro concentrado para masajear zonas específicas con contracturas.

Otro de sus puntos fuertes es que incluye un flexo de ducha de 175 centímentros con cono giratorio, lo que ofrece una práctica protección antitorsión.

Si algo caracteriza a este producto es su sencillez y ahorro; incluye accesorio Eco-Flow que garantiza un ahorro de agua del 40%, así como un interruptor para cambiar fácilmente el tipo de chorro.

Cabezal de ducha con flexo. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, versatilidad y un precio de tan solo 5,99 euros hace prever que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este cabezal de ducha con flexo que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.