Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora más potente y barata del mercado: disponible por menos de 25 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de los "smoothies". El protagonista no es otro que la batidora SILVERCREST, un pequeño electrodoméstico que destaca por su potencia, funcionalidad y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de dos vasos y prácticas tapas que son ideales tanto para el transporte como para la preparación directa en el recipiente.
El sistema de funcionamiento también es bastante sencillo: cuenta con un mando regulador giratorio para adpatar el grosor de la textura a gusto del consumidor.
Seguridad
La seguridad es otro de sus puntos fuertes. La batidora cuenta con una función de desconexión automática, lo que llama a la calma de los consumidores más despistados.
Asimismo, está compuesta por unos pies antideslizantes que garantizan sujeción y firmeza cuando la batidora alcance máxima potencia.
Sin duda, este artículo se presenta como la solución defiinitva para preparar batidos frescos de frutas u hortalizas de hoja.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y un precio de tan solo 21,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta batidora que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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