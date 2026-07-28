Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la depiladora femenina más potente del mercado: garantiza una piel suave durante más tiempo

Lidl vuelve a ampliar su sección de cuidado personal con una oferta pensada para quienes buscan una depilación eficaz desde casa sin gastar demasiado. Se trata de la depiladora femenina por solo 15,99 euros, un dispositivo diseñado para eliminar el vello de forma duradera y conseguir una piel suave durante más tiempo.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta depiladora es que incorpora una iluminación LED, que permite detectar incluso el vello más fino para lograr una depilación más precisa y uniforme.

El aparato dispone de dos niveles de velocidad, lo que permite adaptar el funcionamiento a las preferencias de cada usuario y a las diferentes zonas del cuerpo. Además, incluye un cabezal de rodillos de masaje, pensado para hacer más agradable el proceso de depilación, y un cabezal de precisión, ideal para trabajar en zonas más pequeñas o delicadas.

El cabezal depilador es desmontable, lo que facilita su limpieza después de cada uso. También incorpora un seguro de transporte, una característica muy práctica para guardarla o llevarla de viaje sin que se active accidentalmente.

Funciona con una batería de iones de litio de 1.400 mAh, que proporciona una autonomía de hasta 40 minutos con una carga completa. El tiempo de carga es de aproximadamente tres horas e incluye un cable USB-A a USB-C, además de una bolsa de almacenamiento, un cepillo de limpieza y una tapa protectora.

Depiladora femenina. / Lidl

Alta demanda

Su completo equipamiento, la precisión de su sistema de depilación y un precio de 15,99 euros hacen prever que esta depiladora femenina será uno de los productos de cuidado personal más demandados de Lidl dentro de su categoría. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.