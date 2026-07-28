Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aliviador de picaduras de insectos que garantiza los mejores resultados: ideal para combatir el picor y la hinchazón
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender a todos sus clientes con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas durante el periodo estival.
Se trata del aliviador de picaduras de insectos, un artículo que reúne las características necesarias para convertirse en uno de los más codiciados dentro de su categoría.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que ayuda a combatir tanto picaduras como mordeduras de insectos. El aliviador está libre de sustancias químicas, funciona solo mediante calor y, por lo tanto, también es adecuado para mujeres embarazadas y pieles sensibles.
El aparato incluye una placa calefactora de cerámica para un calentamiento rápido. Gracias a esta función el proceso de curación se realizará en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda, este aliviador de picaduras se convertirá en el aliado perfecto para el día a día, viajes o deportes.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 16,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este aliviador de picadursa que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
- Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
- Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico de limpieza más potente y barato del mercado: elimina hasta la suciedad más resistente
- Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros
- Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias