Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el columpio de porche más barato del mercado: dispone de 2 plazas con cómodo acolchado

Lidl vuelve a sorprender con una de esas ofertas que llegan en pleno auge veraniego y que prometen transformar cualquier terraza en un rincón con encanto.

Se trata del columpio de porche de dos plazas por solo 64,99 euros, una opción ideal para disfrutar del aire libre con espacio y mucha comodidad.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este columpio es su capacidad para dos personas, con un amplio asiento acolchado y respaldo que proporcionan gran comodidad durante el descanso. Está diseñado para su uso en exteriores, por lo que resulta ideal para instalarlo en porches, jardines o terrazas.

El modelo incorpora un toldo regulable, que permite adaptar la sombra según la rotación solar y ofrece una protección UV 30 (UPF), ayudando a disfrutar de los días más calurosos con las mejores garantías.

Su estructura de acero con revestimiento en polvo está preparada para resistir las condiciones meteorológicas más extremas, mientras que las patas incluyen un diseño pensado para proporcionar sujeción y evitar daños en el suelo donde.

Además, la superficie del asiento es lavable, lo que facilita el mantenimiento y permite conservar el columpio en buen estado durante más tiempo. Los cojines del respaldo y del asiento completan un conjunto que se presenta como la solución definitiva para ofrecer un espacio cómodo donde relajarse, leer o compartir un rato al aire libre.

Columpio de porche. / Lidl

Alta demanda

Su diseño para dos personas, su resistencia a la intemperie y un precio de 64,99 euros hacen prever que este columpio de porche volará de las estanterías en cuestión de horas. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!