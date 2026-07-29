Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: aptas para cualquier fuente de calor
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Action vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de un nueva promoción que promete arrasar en ventas. Se trata del juego de sartenes MasterChef, un set que destaca por su funcionalidad, alta calidad y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es es apto para cualquier fuente de calor, incluida la de inducción. Gracias a esta carcaterística este set se sitúa como la opción más versátil e ideal para transportar a campings o segundas residencias.
Las sartenes disponen de un revestimiento antiadherente que permite freír los alimentos con las mejores garantías y libre de quemaduras. Asimismo, esa función simplifica el proceso de limpieza y garantiza mayor durabilidad del artículo.
El juego está diseñado en tres formatos (20 cm, 24 cm o 28 cm) que permiten seleccionar la sartén más adecuada en función de lo que se quiera cocinar.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 24,98 euros hace prever que esté juego arrasará en ventas en cuestión de horas. Por ello, a partir de mañana se esperan colas kilométricas en Action de consumidores ansiosos por conseguir este artículo que promete convertirse en la estrella de la temporada dentro de su categoría.
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Rubén y Sara viven de 6 a 8 meses al año en una cabaña de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil, para hacer el 'mejor queso del mundo
- Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
- Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
- Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
- La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo
- La Policía Nacional emite una alerta general que afecta a Asturias en los próximos días: 'Puertas y ventanas cerradas
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias