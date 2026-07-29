Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla exprés más potente y barata del mercado: dispone de tapa a presión con válvula de salida de vapor y anillo de sellado

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas en cuestión de horas. Se trata de la olla exprés SILVERCREST, un artículo que destaca por su potencia, funcionalidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su versatilidad: también es apto para cocinar al vapor. Gracias a su tapa a presión con válvula de salida y anillo de sellado preparar exquisitas recetas será un auténtico juego de niñós.

La olla está diseñada con base sándiwch encapsulada que sirve para repartir el calor de forma uniforme, evitar que la comida se pegue y ahorrar energía. Otro de sus puntos fuertes es que dispone de una escala interior que garantiza máxima precisión en cantidades.

El dispositivo está compuesto por un asa opuesta que ofrece un manejo cómodo y seguro durante el proceso de cocción. Sin duda, esta olla se presenta como la solución definitiva para cocinar fácilmente y elevar el sabor de cada plato.

Olla exprés. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y un precio de tan solo 43,99 euros hace prever que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta olla exprés que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.