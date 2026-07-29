Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hornillo de gas para camping más potente y barato del mercado: disponible por menos de 20 euros

Lidl vuelve a apostar por los productos pensados para escapadas al aire libre y situaciones de emergencia. Se trata del hornillo de camping por solo 16,99 euros, una solución práctica para cocinar sin necesidad de disponer de una toma eléctrica.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este hornillo es su formato compacto y ligero, que permite llevarlo cómodamente de viaje y utilizarlo prácticamente en cualquier lugar. Funciona con cartuchos de gas butano, evitando el uso de bombonas de mayor tamaño y facilitando tanto el transporte como la instalación.

El aparato ofrece una potencia de 2,1 kW, suficiente para cocinar una gran variedad de platos durante excursiones, acampadas o jornadas al aire libre. Además, es compatible con ollas y sartenes de entre 12 y 23 centímetros de diámetro, lo que amplía las posibilidades de uso.

Otro de sus puntos fuertes es que no necesita conexión a la red eléctrica, por lo que también puede resultar de gran utilidad en caso de un apagón prolongado o en lugares donde no haya acceso a electricidad.

El hornillo se entrega en un práctico maletín de transporte, pensado para guardarlo de forma segura y llevarlo cómodamente junto al resto del equipo de camping.

Alta demanda

Su tamaño compacto, su facilidad de transporte y un precio de 16,99 euros hacen prever que este hornillo de camping será uno de los productos para actividades al aire libre más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.