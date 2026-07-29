Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hornillo de gas para camping más potente y barato del mercado: disponible por menos de 20 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a apostar por los productos pensados para escapadas al aire libre y situaciones de emergencia. Se trata del hornillo de camping por solo 16,99 euros, una solución práctica para cocinar sin necesidad de disponer de una toma eléctrica.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este hornillo es su formato compacto y ligero, que permite llevarlo cómodamente de viaje y utilizarlo prácticamente en cualquier lugar. Funciona con cartuchos de gas butano, evitando el uso de bombonas de mayor tamaño y facilitando tanto el transporte como la instalación.
El aparato ofrece una potencia de 2,1 kW, suficiente para cocinar una gran variedad de platos durante excursiones, acampadas o jornadas al aire libre. Además, es compatible con ollas y sartenes de entre 12 y 23 centímetros de diámetro, lo que amplía las posibilidades de uso.
Otro de sus puntos fuertes es que no necesita conexión a la red eléctrica, por lo que también puede resultar de gran utilidad en caso de un apagón prolongado o en lugares donde no haya acceso a electricidad.
El hornillo se entrega en un práctico maletín de transporte, pensado para guardarlo de forma segura y llevarlo cómodamente junto al resto del equipo de camping.
Alta demanda
Su tamaño compacto, su facilidad de transporte y un precio de 16,99 euros hacen prever que este hornillo de camping será uno de los productos para actividades al aire libre más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Rubén y Sara viven de 6 a 8 meses al año en una cabaña de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil, para hacer el 'mejor queso del mundo
- Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
- Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
- Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
- La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo
- La Policía Nacional emite una alerta general que afecta a Asturias en los próximos días: 'Puertas y ventanas cerradas
- Jarro de agua fría para Oviedo: la Agencia Estatal de Salud Pública se instalará en Zaragoza