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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador 2 en 1 más potente y barato del mercado: disponible por menos de 30 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador 2 en 1 más potente y barato del mercado: disponible por menos de 30 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador 2 en 1 más potente y barato del mercado: disponible por menos de 30 euros

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de pequeños electrodomésticos con una oferta pensada para facilitar la limpieza del hogar sin hacer un gran desembolso. Se trata de la aspiradora 2 en 1 de 600 W por solo 27,99 euros, un modelo que puede utilizarse tanto como aspiradora de mano como de suelo.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta aspiradora es su diseño 2 en 1, que permite cambiar rápidamente entre el formato de mano para limpiar sofás, muebles o el interior del coche y el modo de suelo para aspirar habitaciones completas.

El aparato incorpora tecnología ciclónica, por lo que funciona sin bolsa y mantiene una buena capacidad de aspiración mientras facilita el vaciado del depósito una vez finalizada la limpieza.

También está equipada con un filtro EPA, que ayuda a conseguir un aire de salida más limpio al retener una gran parte de las partículas de polvo, una característica especialmente útil en el día a día.

Para adaptarse a distintas tareas, dispone de un tubo telescópico de aluminio, regulable entre aproximadamente 44 y 69 centímetros, además de un tubo de succión desmontable que permite transformar el aparato en cuestión de segundos.

Otro de sus puntos fuertes es su cable de gran longitud, que ofrece un amplio radio de acción y permite limpiar varias estancias sin necesidad de cambiar constantemente de enchufe.

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Aspiradora 2 en 1.

Aspiradora 2 en 1. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Su versatilidad para utilizarse como aspiradora de mano o de suelo, su tecnología ciclónica y un precio de 27,99 euros hacen prever que esta aspiradora 2 en 1 será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl dentro de su categoría. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

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