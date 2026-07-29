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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batería externa más potente y barata del mercado: permite la carga simultánea de hasta dos dispositivos

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batería externa más potente y barata del mercado: permite la carga simultánea de hasta dos dispositivos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batería externa más potente y barata del mercado: permite la carga simultánea de hasta dos dispositivos / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a lanzar una oferta pensada para quienes no quieren quedarse sin batería en el móvil, la tablet o cualquier otro dispositivo durante sus desplazamientos. Se trata de la batería externa de 20.000 mAh por solo 14,99 euros, una opción de gran capacidad y carga rápida a un precio difícil de igualar.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta batería externa es su capacidad de 20.000 mAh, suficiente para realizar varias recargas completas de un teléfono móvil antes de necesitar volver a cargar el propio dispositivo.

Además, permite alimentar dos equipos de forma simultánea, una función muy útil para quienes viajan acompañados o necesitan mantener operativos varios dispositivos durante el día.

La batería es compatible con tecnologías de carga rápida, lo que permite recargar dispositivos compatibles hasta un 70 % más rápido que con una carga convencional. Incorpora un puerto USB-C con tecnología Power Delivery (PD 3.0) y un puerto USB-A compatible con Qualcomm Quick Charge 3.0, ofreciendo una mayor versatilidad para distintos modelos de móviles, tablets o accesorios electrónicos.

Otro de sus puntos fuertes es que integra sistemas de protección frente al sobrecalentamiento y los cortocircuitos, aumentando la seguridad durante la carga. Además, incluye un cable USB-A a USB-C de 15 centímetros, para empezar a utilizarla desde el primer momento.

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Batería externa portátil.

Batería externa portátil. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Su gran capacidad, la posibilidad de cargar dos dispositivos a la vez y un precio de 14,99 euros hacen prever que esta batería externa será uno de los accesorios tecnológicos más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

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