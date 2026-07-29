Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la ropa de cama reversible más barata del mercado: garantiza un sueño reparador gracias a la calidad del textil

Lidl vuelve a sorprender con una oferta pensada para renovar el dormitorio sin hacer un gran desembolso. Se trata del juego de ropa de cama reversible de 240 x 220 centímetros por solo 19,99 euros, una opción que combina comodidad, diseño y materiales naturales.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta ropa de cama es que está confeccionada en algodón 100 %, un tejido suave y transpirable que favorece el descanso y resulta agradable al tacto durante todo el año.

El juego incluye una funda nórdica reversible de 240 x 220 centímetros, que permite cambiar el aspecto de la cama simplemente dándole la vuelta, ofreciendo dos diseños en una sola pieza. También incorpora una funda de almohada con cierre de solapa para completar el conjunto.

Además, el tejido ha sido sometido al tratamiento Sanfor, un proceso que ayuda a evitar que la prenda encoja tras los lavados y mantiene sus dimensiones originales durante más tiempo.

Otro de sus puntos fuertes es la incorporación de una cremallera YKK reciclada, reconocida por su resistencia y facilidad de uso. A ello se suma un mantenimiento muy sencillo, ya que el conjunto puede lavarse a máquina hasta 60 grados y es apto para secadora, facilitando su cuidado en el día a día.

Ropa de cama reversible. / Lidl

Alta demanda

Su confección en algodón, su diseño reversible y un precio de 19,99 euros hacen prever que esta ropa de cama será uno de los artículos para el hogar más demandados de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya antes de que se agote!