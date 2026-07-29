Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la fuente para horno más resistente y barata del mercado: elaborada en gres de alta calidad con esmalte resistente a los cortes y a los arañazos

Lidl vuelve a reforzar usu catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la comida de alta calidad y sin complicaciones. Se trata de la fuente para horno SILVERCREST, un artículo que destaca por su resistencia, funcionalidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta fuente es que está elaborada en gres de alta calidad con esmalte resistente a cortes y arañazos. Gracias a esta función, este artículo se presenta como un excelente conductor del calor, lo que garantiza un dorado uniforme y libre de quemaduras.

Para garantizar máxima seguridad, dispone de unas prácticas asas en los laterales que ofrecen un manejo cómodo y seguro.

Otro de sus puntos fuertes es su versatilidad. La fuente es apta para horno hasta 220 °C y se puede utilizar también en el microondas. Asimismo, también es apta para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza y evitará posibles roturas más comunes en el fregado manual.

Fuente para horno. / Lidl

Alta demanda

La combinación de resitencia, funcionalidad y un precio de tan solo 4,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta fuente para horno que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.