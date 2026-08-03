Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el molde para horno más barato del mercado: con una excelente conducción del calor para un horneado uniforme

Lidl vuelve a sorprender a los amantes de la repostería con una oferta difícil de igualar. Se trata de la selección de moldes para horno por solo 3,99 euros, una opción pensada para preparar tartas, bizcochos y todo tipo de recetas con resultados profesionales sin gastar de más.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de estos moldes es su revestimiento antiadherente ILAG®, que evita que los alimentos se peguen y facilita tanto el desmoldado como la limpieza después de cada uso.

Están fabricados en chapa de acero, un material que destaca por su excelente conducción del calor, favoreciendo un horneado uniforme para conseguir mejores resultados en tartas, bizcochos y otras elaboraciones.

Entre los modelos disponibles destaca el molde desmontable, que incorpora un borde antigoteo para evitar derrames durante la cocción y un sistema de apertura y cierre pensado para que pueda utilizarse cómodamente tanto por diestros como por zurdos.

También se ofrece un molde Gugelhupf, cuyo característico tubo central permite que el calor se distribuya de forma homogénea, consiguiendo un horneado más uniforme incluso en masas de gran tamaño. Además, todos los modelos son aptos para horno hasta 230 grados, lo que amplía las posibilidades de uso para preparar una gran variedad de recetas dulces y saladas.

Moldes para horno. / Lidl

Alta demanda

Su revestimiento antiadherente, su facilidad de uso y un precio de 3,99 euros hacen prever que estos moldes para horno serán uno de los artículos de cocina más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo antes de que se agote.