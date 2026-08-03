Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sofá lounge de exterior más barato y confortable del mercado: resistente a la intemperie y con soporte seguro

Lidl vuelve a apostar por el mobiliario de jardín con una oferta pensada para quienes quieren transformar su terraza, balcón o jardín en una auténtica zona de descanso.

Se trata del sofá lounge de exterior de dos plazas por solo 139,99 euros, un modelo diseñado para ofrecer el confort de un sofá de interior con materiales preparados para soportar las condiciones más adversas en el exterior con las mejores garantías.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este sofá lounge es que puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores, adaptándose a terrazas, jardines, balcones o incluso salones gracias a su diseño versátil.

La funda está fabricada con un material hidrófugo y resistente a los rayos UV, lo que ayuda a proteger el sofá frente al sol y la humedad para mantenerlo en buen estado durante más tiempo. Además, incorpora una base antideslizante, pensada para ofrecer una mayor estabilidad incluso sobre superficies lisas como baldosas de terraza o porches.

Otro de sus puntos fuertes es que se entrega envasado al vacío, ocupando menos espacio durante el transporte. Tras desembalarlo, recupera su forma en unas 48 horas, alcanzando su volumen definitivo aproximadamente una semana después.

Con capacidad para dos personas, este sofá está pensado para crear un rincón de descanso cómodo donde relajarse, leer o disfrutar del buen tiempo.

Sofá lounge. / Lidl

Alta demanda

Su diseño confortable, sus materiales resistentes a la intemperie y un precio de 139,99 euros hacen prever que este sofá lounge de exterior será uno de los muebles de jardín más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.