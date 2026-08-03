Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el casco de bicicleta con luz trasera más resistente y barato del mercado: con alta estabilidad y resistencia al calor

Lidl vuelve a apostar por los accesorios deportivos con una oferta pensada para quienes utilizan la bicicleta tanto en sus desplazamientos diarios como en sus rutas de ocio.

Se trata del casco de bicicleta con luz trasera integrada por solo 13,99 euros, un modelo que combina seguridad, comodidad y un diseño ligero.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este casco es su luz trasera extraíble, integrada en la parte posterior y equipada con tres modos de funcionamiento: luz fija, modo intermitente y luz de marcha. Además, incorpora elementos reflectantes tanto en el casco como en las correas para mejorar la visibilidad cuando se circula con poca luz.

El casco está fabricado con tecnología In-Mold, que une una resistente carcasa exterior de policarbonato con una estructura interior de EPS de alta absorción, ofreciendo un equilibrio entre ligereza, resistencia a los impactos y durabilidad.

También dispone de un sistema de ajuste de talla mediante rueda giratoria, que permite adaptarlo cómodamente con una sola mano para conseguir una mejor sujeción.

Entre sus prestaciones destacan una visera desmontable, una mosquitera integrada, 12 canales de ventilación para favorecer la circulación del aire y un forro interior extraíble y lavable, pensado para mantener una mayor higiene tras cada uso. La mentonera acolchada completa un conjunto diseñado para ofrecer un mayor confort durante las rutas.

Casco de bicicleta con luz trasera. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y un precio de 13,99 euros hacen prever que este casco de bicicleta será uno de los accesorios deportivos más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.