Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina de acero inoxidable más barato del mercado: está disponible por menos de 10 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a quienes buscan renovar el menaje de la cocina.

Se trata del set de utensilios de cocina de acero inoxidable, un juego que destaca por su versatilidad, resistencia y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

El juego está compuesto por cuatro piezas: 1 cucharón, 1 espumadera, 1 espátula y 1 batidor de varillas, todas ellas disponen de una práctica anilla para colgar.

Cada artículo está elaborado en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece resistencia y funcionalidad con el paso del tiempo. Asimismo, el cabezal es resistente a una temperatura máxima de 250 °C, ideal para soportar calor extremo sin romperse, fundirse o perder su forma.

Según indica el fabricante, las piezas son aptas para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza y garantiza durabilidad. Sin duda, este set es la solución perfecta para sobrevivir a cualquier jornada en la cocina con las mejores garantías.

Set de utensilios de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, alta resistencia y un precio de tan solo 8,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este set de cubiertos de acero inoxidable que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.