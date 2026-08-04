Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más barata del mercado: con potente presión de bomba de 15 bares para una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma

Lidl vuelve a sorprender a los amantes del café con una oferta pensada para disfrutar de un espresso con sabor de cafetería sin salir de casa. Se trata de la cafetera espresso con brazo portafiltros por solo 54,99 euros, un modelo que destaca por su elevada presión y por incorporar un espumador de leche para preparar una amplia variedad de bebidas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta cafetera es su bomba de 15 bares de presión, diseñada para conseguir una crema densa y favorecer una óptima extracción del café, potenciando todo su aroma y sabor.

El aparato incorpora un sistema de brazo portafiltros e incluye dos filtros, que permiten preparar una o dos tazas de espresso de forma simultánea.

Además, dispone de una boquilla de vapor orientable 2 en 1, que funciona tanto como salida de agua caliente como espumador de leche, facilitando la elaboración de capuchinos, cafés con leche o lattes con un acabado más profesional.

La cafetera también cuenta con un depósito de agua desmontable de un litro, una bandeja de goteo extraíble con indicador del nivel de agua y un sistema de apagado automático, pensado para ofrecer una mayor comodidad y seguridad durante el uso. El conjunto se completa con una cuchara dos en uno con prensador, ideal para preparar el café con mayor precisión.

Cafetera espresso. / Lidl

Alta demanda

Su presión de 15 bares, su espumador de leche y un precio de 54,99 euros hacen prever que esta cafetera espresso será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.