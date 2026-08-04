Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hervidor de agua más potente y barato del mercado: con filtro antical extraíble y función de ebullición rápida
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos de cocina con una oferta pensada para quienes buscan rapidez y eficacia en un solo artículo.Se trata del hervidor de agua Russell Hobbs Honeycomb, un modelo que destaca por su elegante acabado, su sistema de ebullición rápida y su bajo consumo energético.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este hervidor es su función de ebullición rápida, que permite preparar una taza de agua en solo 55 segundos y, según el fabricante, ahorrar hasta un 66 % de energía al calentar pequeñas cantidades.
Con una capacidad de 1,7 litros, resulta ideal para preparar varias infusiones o cafés de una sola vez. Además, incorpora una boquilla Perfect-Pour, diseñada para servir el agua con precisión y evitar goteos.
El aparato cuenta con un filtro de cal extraíble, una resistencia oculta y una tapa de apertura automática mediante un botón, características que facilitan tanto su uso como su limpieza.
Otro de sus puntos fuertes es su base giratoria de 360 grados, que permite utilizarlo cómodamente tanto por personas diestras como zurdas. También dispone de protección contra la ebullición en seco y el sobrecalentamiento, apagado automático cuando el agua alcanza el punto de ebullición e iluminación LED azul durante el funcionamiento.
Alta demanda
Su exclusivo diseño, su rapidez para hervir el agua y un precio imabtible de tan solo 29,90 euros hacen prever que este hervidor será uno de los pequeños electrodomésticos estrella de Lidl. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!
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