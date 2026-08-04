Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina hinchable que promete conquistar a los más pequeños de la casa: con tres zonas separadas para agua, arena y juguetes

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección infantil que promete conquistar a los más pequeños de la casa. Con las altas temperaturas golpeando con más fuerza que nunca, la cadena alemana ha puesto a la venta la divertida piscina hinchable de Peppa Pig, un artículo que se convertirá en el perfecto aliado de los niños para combatir las jornadas más calurosas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta piscina es que dispone de tres zonas separadas para agua, arena y juguetes. Los pequeños no solo tendrán un lugar donde refrescarse, también un refugio para fomentar la creatividad y fantasía sin sufrir el constante calor veraniego.

El diseño es otro de los puntos fuertes de este artículo; cuenta con un alegre dibujo de "Peppa Pig" que, junto a su estilo multicolor, convertirán a esta piscina en el espacio favorito de los niños.

Según indica el fabricante, el artículo incluye dos parches de reparación y la edad recomendada de uso es a partir de 5 años.

Piscina hinchable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de diversión asegurada, material resistente y un precio de tan solo 6,99 euros hace prever que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl.

Todas las familiares irán corriendo a las tiendas de la cadena alemana para conseguir esta divertida piscina que promete arrasar en ventas. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!