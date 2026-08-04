Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cama para perros autoenfriable que garantiza los mejores resultados: disponible por menos de 25 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de accesorios con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los auténticos reyes de la casa: las mascotas.

Se trata de la cama para perros autoenfriable y autocalentable que, con las altas temperaturas golpeando en pleno auge veraniego, promete convertirse en el aliado perfecto para sobrevivir a las jornadas más calurosas.

¿Qué ofrece?

Esta cama para perros cuenta con dos laterales de temperatura. Su uso dependerá de las condiciones climatológicas que se presenten en el exterior. En periodos estivales dispone de un lado frío que absorbe el calor del perro y garantiza sensación de frescor. Por su parte, para afrontar las bajas temperaturas cuenta con un lado cálido que refleja el calor corporal del animal, sirviendo de refugio ante las jornadas más gélidas.

El fabricante señala que la cama resulta de gran comodidad; más allá de ser un imprescindible para la regulación de la temperatura corporal de tu mascota, se convertirá en el refugio perfecto donde las mascotas podrán relajarse y descansar.

Cama para perros. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, alta calidad y un precio de tan solo 24,99 euros hace prever que sé a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta cama para perros que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace