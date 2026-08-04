Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador de pelo más potente y barato del mercado: ideal para unas ondas surferas y definidas

Lidl vuelve a ampliar su catálogo de cuidado personal con una oferta pensada para quienes quieren lucir un peinado marcado y definido sin salir de casa.

Se trata del moldeador de pelo cuyo precio es de tan solo 19,99 euros, un aparato diseñado para crear ondas surferas de forma rápida, sencilla y económica.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este moldeador es su triple ondulador, que permite conseguir ondas naturales y uniformes en un abrir y cerrar de ojos. Sus tubos calentadores de 32 milímetros están diseñados para crear un acabado más amplio y desenfadado, muy similar al efecto de las ondas surferas.

El aparato incorpora un revestimiento de cerámica y turmalina, una combinación que ayuda a distribuir el calor de forma uniforme, reducir el encrespamiento y aportar un mayor suavidad y brillo al cabello.

Además, ofrece 11 niveles de temperatura regulables entre 100 y 200 grados, lo que permite adaptar el calor función del grosor capilar. Su amplia superficie facilita peinar una mayor cantidad de pelo en cada pasada, reduciendo el tiempo durante el proceos de peinado.

Entre sus prestaciones también destacan el apagado automático tras 30 minutos, el indicador LED de temperatura, el cable giratorio de 360 grados, la punta fría y el soporte antideslizante para un uso más seguro. El set incluye, además, un guante protector y dispone de voltaje universal, por lo que también puede utilizarse durante los viajes.

Moldeador de pelo. / Lidl

Alta demanda

Su calta calidad, funcionalidad y un precio de 19,99 euros hacen prever que este moldeador de pelo será uno de los productos de belleza más demandados de Lidl. Todos los clientes estarán ansiosos por conseguir este artículo que promete arrasar en ventas en cuestión de horas. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.