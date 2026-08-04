Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por menos de 35 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del cuidado capilar y los buenos resultados. El protagonista de esta oferta es el Shine Therapy Secador de pelo, un artículo que destaca por su potencia de calor, versatilidad y un precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este secador es que dispone de un flujo de aire de 85 km/h para un secado rápido del cabello y libre de encrespamiento.
El dispositivo está equipado con tres niveles de calor y dos velocidades de aire, así como una función de aire frío. Estas opciones permiten ajustar la temperatura y el flujo de la corriente según las necesidades capilares de los consumidores.
Otro de sus puntos fuertes es su sistema de generador de iones. Esta función ayuda a reducir la carga estática, seca el cabello más rápido y proporciona un brillo digno de cualquier salón de belleza.
Para quienes busquen un toque extra de volumen, el secador incluye un difusor que ayudará a lucir unos rizos bien definidos, aportando un look mucho más desenfadado.
Alta demanda
Sin duda, este secador se presenta como la solución definitiva para lucir un pelo sano, fuerte y libre de encrespamiento. Por tan solo 31,99 euros, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl para conseguir este artículo que promete arrasar en ventas. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
- Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
- Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
- Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”
- Dos de los cinco jóvenes que salieron despedidos de una atracción en Siero continúan ingresados: 'Estamos muy afectados
- Multado con 600 euros un conductor que circulaba a la velocidad obligatoria pero se topó con la campaña que está llevando a cabo la DGT: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Detenido un viajero en la estación de Oviedo con 80 gramos de cocaína y 23.600 euros en metálico
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza más barato del mercado: relleno mullido y suave