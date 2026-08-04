Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel para principiantes que garantiza los mejores golpes: con punto dulce en la mitad superior de la cara para una eficiencia óptima
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a apostar por el deporte con una oferta pensada para quienes quieren iniciarse en el pádel obteniendo los mejores resultados. La cadena ha puesto a la venta la pala de pádel por solo CRIVIT, un modelo diseñado para principiantes que combina ligereza, manejabilidad y un precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta pala es su forma de lágrima, con el punto de equilibrio situado en la cabeza, una configuración que favorece unos golpes más potentes sin renunciar al control.
Además, cuenta con un punto dulce situado en la mitad superior de la superficie de golpeo, lo que ayuda a mejorar la precisión y facilita el juego a quienes están dando sus primeros pasos en este deporte. Con un peso aproximado de 350 gramos, ofrece un buen equilibrio, permitiendo realizar movimientos cómodos durante los entrenamientos y los partidos.
La pala incorpora una correa de seguridad para la muñeca y se entrega con una práctica bolsa de transporte, ideal para guardarla y llevarla cómodamente a la pista. Está disponible en dos combinaciones de colores: negro con azul y negro con rojo.
Alta demanda
la combinación de calidad, fácil manejo y un precio de 14,99 euros hacen prever que esta pala de pádel será uno de los productos deportivos más demandados de Lidl. Se esperan largas colas desde primera hora de la mañana a las puertas de las tiendas de la cadena alemana formadas por consumidores ansiosos por conseguir una. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.
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