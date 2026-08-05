Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: está disponible por menos de 25 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cuidado y belleza con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del cabello y los buenos resultados. Se trata del secador de pelo iónico REMINGTON, un artículo que destaca por su potencia, baja carga estática y un precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su potencia de 22000 W, que permite un flujo de aire caliente rápido y directo sobre el cabello.
Gracias a su sistema de cuidado iónico, el secador garantiza un peinado suave, con baja carga estática del cabello y libre de encrespamiento. Además, incluye 3 niveles de calor y 2 niveles de velocidad de ventilador independientes; ideal para ajustar la temperatura en función de las necesidades capilares.
El aparato incluye una función de golpe de aire frío para fijar el peinado y evitar posibles desmayos capilares que deterioren por completo el cabello.
¿Qué incluye?
La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. El secador está equipado con dos accesorios: boquilla de peinado para un alisado brillante y saludable, y difusor para crear volumen y un look mucho más desenfadado.
Alta demanda
La combinación de potencia, funcionalidad y un precio de tan solo 21,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente secador de pelo que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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