Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: está disponible por menos de 25 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cuidado y belleza con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del cabello y los buenos resultados. Se trata del secador de pelo iónico REMINGTON, un artículo que destaca por su potencia, baja carga estática y un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su potencia de 22000 W, que permite un flujo de aire caliente rápido y directo sobre el cabello.

Gracias a su sistema de cuidado iónico, el secador garantiza un peinado suave, con baja carga estática del cabello y libre de encrespamiento. Además, incluye 3 niveles de calor y 2 niveles de velocidad de ventilador independientes; ideal para ajustar la temperatura en función de las necesidades capilares.

El aparato incluye una función de golpe de aire frío para fijar el peinado y evitar posibles desmayos capilares que deterioren por completo el cabello.

¿Qué incluye?

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. El secador está equipado con dos accesorios: boquilla de peinado para un alisado brillante y saludable, y difusor para crear volumen y un look mucho más desenfadado.

Secador de pelo. / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, funcionalidad y un precio de tan solo 21,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente secador de pelo que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.