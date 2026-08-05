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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: está disponible por menos de 25 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: está disponible por menos de 25 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: está disponible por menos de 25 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cuidado y belleza con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del cabello y los buenos resultados. Se trata del secador de pelo iónico REMINGTON, un artículo que destaca por su potencia, baja carga estática y un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su potencia de 22000 W, que permite un flujo de aire caliente rápido y directo sobre el cabello.

Gracias a su sistema de cuidado iónico, el secador garantiza un peinado suave, con baja carga estática del cabello y libre de encrespamiento. Además, incluye 3 niveles de calor y 2 niveles de velocidad de ventilador independientes; ideal para ajustar la temperatura en función de las necesidades capilares.

El aparato incluye una función de golpe de aire frío para fijar el peinado y evitar posibles desmayos capilares que deterioren por completo el cabello.

¿Qué incluye?

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. El secador está equipado con dos accesorios: boquilla de peinado para un alisado brillante y saludable, y difusor para crear volumen y un look mucho más desenfadado.

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Secador de pelo.

Secador de pelo. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de potencia, funcionalidad y un precio de tan solo 21,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente secador de pelo que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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