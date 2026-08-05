Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la almohada multifuncional ergonómica más barata del mercado: ideal para un confort de sueño relajado y beneficioso
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a ampliar su sección de descanso con una oferta pensada para quienes buscan dormir mejor sin gastar demasiado. Se trata de la almohada multifuncional ergonómica por solo 9,49 euros, un modelo de espuma viscoelástica diseñado para ofrecer un mayor soporte durante el descanso.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta almohada es su innovadora forma de mariposa, un diseño que se adapta a diferentes posturas al dormir y proporciona un apoyo más cómodo para la cabeza, el cuello y la zona cervical.
Su núcleo de espuma viscoelástica con efecto memoria reacciona a la forma y a la temperatura del cuerpo, adaptándose a cada usuario para ofrecer una sensación de confort personalizada durante toda la noche.
Además, está diseñada para favorecer una correcta alineación de la cabeza, la nuca y la columna cervical, pudiendo contribuir a aliviar la tensión acumulada en el cuello, los hombros y la espalda tras el descanso.
Otro de sus puntos fuertes es su funda extraíble con cremallera, que puede lavarse a máquina hasta 30 grados, facilitando el mantenimiento y ayudando a conservar la almohada en óptimas condiciones durante más tiempo.
Alta demanda
Su diseño ergonómico, su núcleo de espuma viscoelástica y un precio de 9,49 euros hacen prever que esta almohada multifuncional será uno de los productos para el descanso más demandados de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
- Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batería externa más barata del mercado: podrás cargar hasta dos dispositivos a la vez
- Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
- El barrio de Oviedo que tendrá un nuevo acceso al su colegio tras dos años de reivindicaciones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina de acero inoxidable más barato del mercado: está disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario set de limpieza de Vileda más barato del mercado: separa al 100% el agua limpia de la suciadeco
- El Real Oviedo se reúne con René Ramos, agente de Alberto Reina, para negociar el futuro del medio