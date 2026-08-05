Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cubiertos de acero inoxidable de 30 piezas más barato del mercado: está disponible por menos de 20 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cubiertos de acero inoxidable de 30 piezas más barato del mercado: está disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cubiertos de acero inoxidable de 30 piezas más barato del mercado: está disponible por menos de 20 euros / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a ampliar su catálogo de cocina con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a quienes buscan renovar el menaje del hogar sin gastar de más.

El artículo protagonista de esta nueva oferta es el juego de cubertería de acero inoxidable, un set que destaca por su alta calidad, buena resistencia y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

El juego de cubiertos está compuesto por un total de 30 piezas: tenedores, tenedores de postre, cucharas y cucharillas de postre. Un compendio suficiente para abastecer a un total de seis comensales.

Cada cubierto está diseñado en acero inoxidable de alta calidad, una característica esencial para evitar que las piezas se deterioren y conserven su funcionalidad con el paso del tiempo.

La estética es otro de sus puntos fuertes. El juego cuenta con un acabado pulido brillante aportando un aspecto clásico, limpio y muy elegante en la mesa.

El fabricante señala que son aptas para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza y se traduce en un mayor ahorro energético.

Noticias relacionadas y más

Juego de cubiertos de acero inoxidable.

Juego de cubiertos de acero inoxidable. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de alta calidad, buena estética y un precio de tan solo 18,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Los clientes, ansiosos, tendrán un único objetivo: conseguir este juego de cubertería. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batería externa más barata del mercado: podrás cargar hasta dos dispositivos a la vez
  2. Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
  3. Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
  5. El barrio de Oviedo que tendrá un nuevo acceso al su colegio tras dos años de reivindicaciones
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina de acero inoxidable más barato del mercado: está disponible por menos de 10 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario set de limpieza de Vileda más barato del mercado: separa al 100% el agua limpia de la suciadeco
  8. El Real Oviedo se reúne con René Ramos, agente de Alberto Reina, para negociar el futuro del medio

Hablan testigos del crimen en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes: "Escuché tiros y vi a los guardias corriendo pistola en mano, parecía una película"

Hablan testigos del crimen en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes: "Escuché tiros y vi a los guardias corriendo pistola en mano, parecía una película"

Señales desde el pupitre: más de 2.500 escolares reciben clases de seguridad vial en Mieres

Señales desde el pupitre: más de 2.500 escolares reciben clases de seguridad vial en Mieres

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cubiertos de acero inoxidable de 30 piezas más barato del mercado: está disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cubiertos de acero inoxidable de 30 piezas más barato del mercado: está disponible por menos de 20 euros

La visita institucional de Foro Asturias a la Feria de Muestras, en imágenes

La visita institucional de Foro Asturias a la Feria de Muestras, en imágenes

Éxito del refuerzo de transporte público a las piscinas de Mieres: el Ayuntamiento mantendrá el servicio en agosto

Éxito del refuerzo de transporte público a las piscinas de Mieres: el Ayuntamiento mantendrá el servicio en agosto

Vox augura a Asturias un futuro económico "tan negro como el Negrón" si no hay un cambio de políticas en materia fiscal

Vox augura a Asturias un futuro económico "tan negro como el Negrón" si no hay un cambio de políticas en materia fiscal

Cómo proteger los riñones del calor: la guía de una nefróloga para este verano

Cómo proteger los riñones del calor: la guía de una nefróloga para este verano

Una mujer con problemas de salud mental apuñala a cuatro personas en el centro de Londres

Una mujer con problemas de salud mental apuñala a cuatro personas en el centro de Londres
Tracking Pixel Contents