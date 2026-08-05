Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barca hinchable más barata y segura del mercado: está fabricada con material robusto y duradero

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de deportes con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del riesgo acuático. Se trata de la barca hinchable CRIVIT, un artículo que destaca por su sistema de seguridad, durabilidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta barca es su capacidad para tres personas, ofreciendo un amplio espacio para disfrutar de paseos y jornadas de ocio en agua dulce o salada.

Está fabricada con un material robusto y resistente a los rayos UV y al frío, pensado para soportar el uso continuado durante la temporada estival. Además, incorpora una proa elevada y un diseño reforzado que mejora la estabilidad y la seguridad durante la navegación.

La embarcación cuenta con un sistema de tres cámaras de aire y una cámara de suelo con diseño de viga longitudinal, que proporciona una superficie de asiento más cómoda y ayuda a mantener una posición estable sobre el agua. También incorpora un indicador de presión integrado, que facilita alcanzar el nivel de inflado adecuado.

El conjunto incluye un par de remos de aluminio con sistema de clic, soportes para colocarlos tanto en la parte delantera como trasera, una cuerda de seguridad perimetral, un asa de transporte en la proa y una bolsa impermeable para guardar objetos, además de una resistente bolsa tipo marinero para almacenarla y transportarla fácilmente cuando no se utiliza.

Barca hinchable. / Lidl

Alta demanda

Su capacidad para tres personas, el completo equipamiento incluido y un precio de 55,99 euros hacen prever que esta barca hinchable será uno de los productos de verano más demandados de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!