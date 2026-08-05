Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo alisador que garantiza resultados de peluquería: está disponible por menos de 15 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl vuelve a sorprender con el lanzamiento de una nueva promoción en su sección de belleza que promete conquistar a las amantes del cabello y los buenos resultados. La cadena alemana ha aplicado una gran rebaja sobre el cepillo alisador CIEN BEAUTY, un artículo que destaca por su versatilidad, funcionalidad y cuidado capilar.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es su versatilidad. El cepillo cuenta con una función 2 en 1 que permite peinar el cabello y alisarlo simultáneamente.
El dispositivo está compuesto por unas cerdas con revestimiento de cerámica-queratina que garantiza un pelo suave, sano, brillante y fuerte. El rango de temperatura varía de 120 a 210 °C y cuenta con una pantalla LED que facilita la lectura de la misma. Además, el cepillo incorpora un cable giratorio 360° que ofrece total libertad de movimiento durante el peinado.
Otro de sus puntos fuertes es la seguridad. El artículo cuenta con un sistema de apagado automático una vez hayan transcurrido 30 minutos, lo que llama a la calma de los consumidores más despistados. También incluye una función de memoria que guarda la configuración de temperatura en el último uso, evitando así un desajuste que pueda provocar daños irreversibles en el cabello.
Alta demanda
La combinación de protección capilar, seguridad y un precio de tan solo 11,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes estarán ansiosos por conseguir esta plancha de pelo que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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