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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mopa con pulverizador que garantiza los mejores resultados: ideal para una limpieza de suelos rápida y a fondo

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mopa con pulverizador que garantiza los mejores resultados: ideal para una limpieza de suelos rápida y a fondo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mopa con pulverizador que garantiza los mejores resultados: ideal para una limpieza de suelos rápida y a fondo / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva oferta que promete conquistar a los amantes de la limpieza y el orden.

La cadena alemana ha puesto a la venta una mopa con pulverizador, un artículo que apunta a arrasar en ventas y que destaca por su eficacia, funcionalidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un nebulizador dosificable que ofrece una limpieza cómoda y rápida, así como una dosificación óptima del líquido.

Con función de pulverización integrada, el artículo tiene incorporado un depósito extraíble de 500 mililitros para rellenar con agua y detergente, una cantidad suficiente para realizar una limpieza en profundidad.

Otro de sus puntos fuertes es la comodidad. La mopa cuenta con una placa de limpieza móvil y revestimiento de agarre suave en el mango. Una característica que ofrece mayor confort durante el trabajo y protección de la espalda.

Compromiso medioambiental

Las fundas de mopa están fabricadas con un 50 por ciento de material reciclado y están certificadas según el Global Recycled Standard, lo que refuerza el compromiso de la marca con el medioambiente. Asimismo, son lavables a máquina hasta 60 °C, lo que simplifica el proceso de limpieza.

Sin duda, esta mopa se presenta como la solución definitiva para una limpieza de suelos rápida y a fondo, sin necesidad de emplear cubo.

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Mopa con pulverizador.

Mopa con pulverizador. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 8,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta mopa con pulverizador que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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