Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mini nevera más potente y barata del mercado: ideal para transportar a cualquier parte
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina con una oferta pensada para quienes buscan refrigerar los alimentos en cualquier parte. La cadena alemana ha puesto a la venta la mini nevera SILVERCREST, un artículo que destaca pr su versatilidad, fácil transporte y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su versatilidad. La mini nevera incorpora una práctica asa de transporte, lo que permite llevarla cómodamente a cualquier parte. Es una opción ideal para mantener frías bebidas y alimentos durante una escapada de camping, un viaje en coche o una jornada al aire libre.
Su capacidad útil de 4,3 litros es otro de sus puntos fuertes. Ofrece espacio para almacenar hasta seis latas de 330 mililitros, una capacidad suficiente para conservar refrescos, agua o pequeños alimentos durante varias horas.
Además, puede utilizarse tanto con un enchufe doméstico como con un adaptador para coche de 12 voltios, lo que amplía sus posibilidades de uso tanto en casa como durante los desplazamientos.
Pero sus funciones no terminan ahí. Esta mini nevera también resulta perfecta para conservar cosméticos y productos de cuidado facial, ya que incorpora un frontal con espejo que permite utilizarla como espejo de maquillaje. En su interior dispone de un estante y un compartimento en la puerta extraíbles, para organizar el espacio según las necesidades de cada usuario.
Otro de sus puntos fuertes es su pantalla LED para consultar la temperatura en todo momento. Además, es capaz de refrigerar el interior hasta 15 grados por debajo de la temperatura ambiente, garantizando una conservación eficaz de bebidas, alimentos o productos cosméticos.
Alta demanda
La combinación de potencia, funcionalidad y un precio de tan solo 49,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán hacerse con esta mini nevera que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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